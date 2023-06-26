На аукционе самородков Янтарный комбинат продал все лоты участникам очных торгов (фото)

Один из инклюзов был продан с 8-кратным превышением стартовой цены на аукционе редких видов янтаря, который проходил в течение двух дней в Светлогорске. Всего на торги было выставлено 70 лотов. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Торги прошли в рамках форума янтарной отрасли AmberForum-2023, который завершился накануне. Самая яркая борьба развернулась за лоты в категории «инклюзы» в последний день аукциона. Как отметили в пресс-службе, помимо 8-кратного превышения цены, в других случаях зафиксированы 7-кратное, 6-кратное и 3-кратное превышения — так были проданы кусочки янтаря с насекомыми внутри. В целом чуть более одного килограмма редких экземпляров инклюзов и каплевидного янтаря «разошлись» в течение одного часа. Победителями практически по всем лотам стали российские покупатели.

Первый этап аукциона редких видов янтаря прошел 22 июня, его участники могли приобрести самородки весом от 1 кг. Стоимость самого дорогого «тяжеловеса» под названием «Шагал», который приобрел покупатель из Китая, составила 1 млн 130 тысяч рублей. «Некоторые камни вызвали среди участников настоящий ажиотаж. Так, цена на лот № 4 с самой низкой стартовой стоимостью — самородок „Шагал“ — в результате торгов взлетела на 183% и составила 1 млн 130 тысяч рублей. Нешуточная борьба развернулась и по лотам в категории миксы, которые были проданы за сумму, на 123% и 153% выше стартовой цены — за 787 тысяч и 1 млн 7 тысяч рублей соответственно», — рассказала начальник отдела аукционных продаж Калининградского янтарного комбината Екатерина Матухно.

«В этом году мы получили сравнительно немного заявок на участие в аукционе. Однако это не помешало реализовать почти 100% предложенных лотов за два дня. Второй день, в рамках которого мы предлагали лоты с инклюзами и каплевидным янтарем, по традиции вызвал наибольший интерес у участников. Аукцион прошел на повышение стартовой цены, максимальный зафиксированный рост составил 800%. Во второй день аукциона реализованы все 40 лотов на сумму 1 млн 732 тыс. при стартовой стоимости 1 млн 17 тыс. рублей, что составило 70% роста», — пояснила она..

Как отметили на комбинате, инклюзы и «капли» наряду с самородками весом более килограмма относятся к уникальным видам балтийского самоцвета. Янтарь с включениями флоры и фауны составляет не более 9% от всего прозрачного янтаря. Каплевидный янтарь, или «капли», — образуется в результате непрерывного истечения живицы и свободного роста смоляной капли на ветвях деревьев, а его возраст может достигать миллионов лет.

В аукционе приняли участие представители России, Китая, Гонконга, ОАЭ, Кувейта, Казахстана. Все лоты были распроданы очно, проведения электронных торгов не потребовалось.