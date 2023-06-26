Временно отменяется «студенческий» воскресный поезд из Советска

Со 2 июля приостанавливается курсирование «студенческого» поезда из Советска в Калининград, который отправляется по воскресеньям в 18:05. Решение принято в связи с окончанием учебного года, сообщает пресс-служба КЖД.



«По завершении летних каникул студентов, которые являются основными пассажирами этого поезда, курирование рельсобуса возобновится. После летнего перерыва в первый рейс поезд отправится в четверг, 31 августа, а далее будет курсировать по воскресеньям, начиная с 3 сентября», — уточнили в КЖД.