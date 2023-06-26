В Калининграде определен подрядчик для ремонта кирхи королевы Луизы

В Калининграде определился подрядчик, который займется ремонтом кирхи Королевы Луизы, в которой сейчас находится театр кукол. Победителем торгов стала строительная компания «Стандарт», принимавшая участие в разработке проекта благоустройства Макс-Ашманн-парка. За 32 699 656 рублей (без снижения первоначальной цены) подрядчику предстоит отремонтировать фасад и крышу здания (гидроизоляция кровли, замена обрешётки стропильной системы, укладка фальцевого покрытия), а также привести в порядок двери, крыльца и заменить систему водостоков. Срок выполнения работ — до 30 ноября.



Ранее историко-культурная экспертиза одобрила ремонт кирхи королевы Луизы в Калининграде в историческом цвете. «Принято за основу решение по использованию кровельной жести графитового цвета с укладкой в фальц. По фасадам предложено и принято решение по колеру фасадных плоскостей — серокоричневый (светлый) цвет. По декоративной отделке углов и деталей — контрастный светлый руст», — отмечалось в акте.