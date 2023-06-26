В Калининградской области прогнозируют ливни и похолодание

В Калининградской области во вторник, 27 июня, ожидается похолодание и сильные дожди. Такой прогноз опубликовал Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Согласно опубликованной карте, сильные дожди прогнозируются в дневное время во всех муниципалитетах, включая приморские. Кроме того, умеренные ночные дожди прогнозируются в Мамоново, Балтийске и Светлогорске.

Калининградский ЦГМС также предупреждает о небольшом похолодании: в дневные часы температура понизится примерно на 5-7 градусов, если сравнивать с понедельником.