В Калининградской области прогнозируют ливни и похолодание

В Калининградской области прогнозируют ливни и похолодание
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининградской области во вторник, 27 июня, ожидается похолодание и сильные дожди. Такой прогноз опубликовал Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно опубликованной карте, сильные дожди прогнозируются в дневное время во всех муниципалитетах, включая приморские. Кроме того, умеренные ночные дожди прогнозируются в Мамоново, Балтийске и Светлогорске.

Калининградский ЦГМС также предупреждает о небольшом похолодании: в дневные часы температура понизится примерно на 5-7 градусов, если сравнивать с понедельником.

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