Калининградец взыскал более 3,5 млн за неисполнение договора о покупке «Теслы»

В Калининграде в пользу покупателя электромобиля Tesla взыскали более 3,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Калининградец обратился в суд с иском к ООО «Тесла клуб», указав, что в мае 2021 года между ними был заключен договор на приобретение и доставку на территорию России и выпуск в свободное обращение электромобиля марки Tesla Model Y Perfomance, стоимость которого составляла 81 970 евро. Тогда же мужчина перевел организации предоплату в сумме 2 331205,71 руб. Срок передачи транспортного средства был установлен до 15 января 2022 года, позже продлен до 20 августа 2022 года.

Лишь осенью 2022 года ответчик уведомил покупателя о готовности передать ему электромобиль. При этом сообщил, что стоимость «Теслы» увеличилась на 20 000 евро, не объяснив причин повышения цены. Калининградец отказался от оплаты на измененных ответчиком в одностороннем порядке условиях и потребовал возврата суммы, которую он внес в качестве оплаты ранее, но получил отказ и обратился в суд.

Суд указал, что согласно п. 3 — 4 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Суд установил, что договором, заключенным между сторонами, предусмотрено, что если исполнение его условий станет невозможным по обстоятельствам, не зависящим от сторон, включая санкции, вводимые США и странами Европейского Союза в отношении Российской Федерации, любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора. В этом случае ранее уплаченные денежные средства подлежат возвращению в полном объеме в течение 45 календарных дней.

Судом установлено, что невозможность исполнения договора ответчиком была обусловлена, в частности, тем, что с 16 марта 2022 года Минторг США ввел запрет на поставку в Россию ряда предметов роскоши, в том числе электромобилей Tesla. Поэтому применение договора о возврате денежных средств суд счел обоснованным.

Решением Центрального районного суда с ООО «Тесла клуб» в пользу калининградца взыскано более 3 600 000 рублей — сумма предварительной оплаты, проценты за пользование чужими денежными (287504,72 руб.), неустойка и штраф. Решение не вступило в законную силу.