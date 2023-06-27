Жителя Светлогорска вынудили выплатить долг по кредиту с помощью ареста «Ленд Крузера» (фото)

Судебные приставы вынудили жителя Светлогорска погасить задолженность по кредиту при помощи ареста «Ленд Крузера». Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов, горожанин задолжал по кредиту 2,2 млн рублей.



«Были приняты меры по установлению его имущества, — уточняет пресс-служба ведомства. — Оказалось, что мужчина владеет на правах собственности автомобилем марки „Toyota Land Cruiser“ 2010 года выпуска. На транспортное средство судебные приставы наложили арест. Имущество оставили на ответственное хранение должнику, но он был предупрежден, что если через десять дней не погасит долг, начнется процедура оценки и передачи машины на реализацию».

Автомобилист предпочел не лишаться внедорожника, а оплатить долг. Вскоре деньги поступили напрямую взыскателю, и арест был снят.