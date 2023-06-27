Жителя Светлогорска вынудили выплатить долг по кредиту с помощью ареста «Ленд Крузера» (фото)

Жителя Светлогорска вынудили выплатить долг по кредиту с помощью ареста «Ленд Крузера» (фото)
Фото: пресс-служба УФССП
Все новости по теме: Долги

Судебные приставы вынудили жителя Светлогорска погасить задолженность по кредиту при помощи ареста «Ленд Крузера». Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов, горожанин задолжал по кредиту 2,2 млн рублей.

«Были приняты меры по установлению его имущества, — уточняет пресс-служба ведомства. — Оказалось, что мужчина владеет на правах собственности автомобилем марки „Toyota Land Cruiser“ 2010 года выпуска. На транспортное средство судебные приставы наложили арест. Имущество оставили на ответственное хранение должнику, но он был предупрежден, что если через десять дней не погасит долг, начнется процедура оценки и передачи машины на реализацию».

Автомобилист предпочел не лишаться внедорожника, а оплатить долг. Вскоре деньги поступили напрямую взыскателю, и арест был снят.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter