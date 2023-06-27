Экс-глава МЧС по Кузбассу получил 10,5 лет колонии из-за пожара в «Зимней вишне»

Экс-глава МЧС по Кузбассу приговорен к 10,5 годам колонии из-за пожара в «Зимней вишне». Как сообщает ТАСС, Александр Мамонотов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.



Кроме Мамонтова, как добавляет «Коммерсант» , к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорен бывший главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорий Терентьев.Напомним, что пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.