Горвласти планируют подключить неработающий 3 месяца светофор на Гайдара в течение недели

Горвласти планируют подключить неработающий 3 месяца светофор на Гайдара в течение недели
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Неработающий несколько месяцев светофор на ул. Гайдара должны подключить в начале июля. Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях к посту губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

Как сообщила жительница Калининграда, неисправное сигнальное устройство находится на улице Гайдара 120, возле «Виктории». «До сих пор продолжается согласование новой точки подключения в службах „Россетей“. Дорожники говорят, что как только светофор будет запитан, его в тот же день отрегулируют и включат в штатном режиме. Надеемся, что в течение 7-10 дней вопрос наконец решится», — ответили в администрации Калининграда.

Ранее в апреле очевидец уже сообщал о неисправности этого сигнального устройства в районе супермаркета «Виктория» у разворотного кольца.


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