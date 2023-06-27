В Калининграде планируют вернуть исторический облик театру на Бассейной

В Калининграде зданию театра на Бассейной решили вернуть исторический облик. Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.



После реконструкции, как сообщает документ, в здании планируют разместить областной центр культуры молодежи со зрительным залом на 165 мест, с костюмерными, гримерными, серверной, мастерскими по пошиву и подсобными помещенииями. Кроме того, в подполье бывшего дома скульпторов, относившегося до Второй Мировой войны к комплексу зданий Академии художеств, спроектированному архитектором Фридрихом Ларсом, разместятся технические помещениия (водомерный узел, электрощитовой и санузел); на 1 этаже — вестибюль с кассой, гардеробом, санузлами; на 2 этаже — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Однако существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности.

Со стороны главного фасада планируют обустроить крыльцо, открытый балкон главного фасада (новая часть здания) ремонтируется, а его ограждение заменяется на бетонное. При этом фасады новой части здания утепляются минватой, оштукатуриваются и окрашиваются в светло-серый цвет. Кирпичные стены окрашиваются по штукатурке, устойчивой к истиранию краской.

«Решения по цветовой отделке помещений, дизайнерские решения помещений вестибюля и зрительного зала разработаны с целью создать современное пространство для творческих молодых людей, - говорится в документе. — При этом сохраняется ощущение старинного здания, духа места. В интерьере зала оставлены следы реконструкции советского периода. Кирпичная кладка стен не оштукатуривается. Зал имеет темную отделку стен и потолка. В вестибюле сдержанные тона стен, потолка, пола».

Отметим, что подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что ремонт Областного центра культуры молодёжи, находящегося в здании бывшего дома скульпторов, задерживается на несколько лет.