Строительство корпуса школы-интерната в Калининграде подорожало почти наполовину за 4 года

Строительство корпуса школы-интерната в Калининграде подорожало почти наполовину за 4 года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Бюджет на строительство нового трехэтажного корпуса для школы-интерната увеличили с 580 млн рублей до 810 млн рублей. Об этом сказано в постановлении правительства Калининградской области, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Сейчас школа-интернат № 1 для воспитанников с ограниченными возможностями представляет из себя двухэтажное здание советского образца. Рядом с ним планируется построить новый 3-этажный корпус, который будет состоять из шести блоков.

Строительство корпуса в переулке Крылова, 4 было запланировано в феврале 2019 года. Тогда на постройку выделили 516 млн рублей. В конце 2019 года эту сумму увеличили до 582 млн. В начале 2022 года прошли торги на возведение корпуса за 547 млн рублей. В конце марта того же года был заключен контракт с ООО «Акстрой» на строительство объекта.

Работы планируется завершить до конца ноября 2023 года, при этом ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.

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