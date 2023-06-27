Строительство корпуса школы-интерната в Калининграде подорожало почти наполовину за 4 года

Бюджет на строительство нового трехэтажного корпуса для школы-интерната увеличили с 580 млн рублей до 810 млн рублей. Об этом сказано в постановлении правительства Калининградской области, опубликованном на интернет-портале правовой информации.



Сейчас школа-интернат № 1 для воспитанников с ограниченными возможностями представляет из себя двухэтажное здание советского образца. Рядом с ним планируется построить новый 3-этажный корпус, который будет состоять из шести блоков.

Строительство корпуса в переулке Крылова, 4 было запланировано в феврале 2019 года. Тогда на постройку выделили 516 млн рублей. В конце 2019 года эту сумму увеличили до 582 млн. В начале 2022 года прошли торги на возведение корпуса за 547 млн рублей. В конце марта того же года был заключен контракт с ООО «Акстрой» на строительство объекта.

Работы планируется завершить до конца ноября 2023 года, при этом ввести объект в эксплуатацию — не позднее 1 марта 2024 года.