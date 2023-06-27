США сообщили о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов

Администрация США выделяет Украине очередной пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. В него войдут снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Пентагона.

Киеву также планируют направить противотанковые ракетные комплексы Javelin, 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронемашин Stryker. Кроме того, в пакет вошли дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня Himars, подрывные средства, средства для разминирования, артиллерийские снаряды, ракеты для противотанковых комплексов TOW и AT-4, противорадиолокационные ракеты HARM, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и др.

По данным Пентагона, с начала специальной военной операции России на Украине Вашингтон предоставил киевским властям военную помощь на сумму 40,5 млрд долларов.



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