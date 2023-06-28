В Калининграде с 14 по 24 июля пройдут съемки фильма о Великой Отечественной войне

В Калининграде с 14 по 24 июля пройдут съемки фильма о Великой Отечественной войне
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде с 14 по 24 июля пройдут съемки фильма о Великой Отечественной войне. О запуске нового «масштабного проекта» сообщил паблик «Массовка Калининград. Запись на съемки в кино».

«Калининградский блок, к сожалению, короткий, но очень насыщенный, — написали администраторы сообщества. — Это очень масштабный проект про Великую Отечественную Войну с большим количеством известных актёров и захватывающим сюжетом! Людей нужно будет много, но требования серьёзные».

Отмечается, что уже набор массовки уже начался. Однако кандидаты (их возраст от 10 до 80 лет) не должны иметь пирсинга и тату на видимых местах, а также пластики, современного маникюра и окрашенных волос.

«Будут нужны персонажи с ампутациями конечностей (да, так бывает), — добавляют организаторы. — У мужчин приветствуются усы и бороды (кроме солдат, конечно)».

На первый съемочный день, назначенный на 14 июля, требуются:

  • красивые «полячки» (женщины до 45лет, западно-европейской внешности);

  • бабушки-торговки от 55 лет;

  • солдаты (гладко выбритые мужчины с военной прической, 18-40 лет);

  • офицеры (гладко выбритые мужчины с военной прической, 35-45 лет);

  • дети (мальчики и девочки 10-12 лет);

  • рабочие (мужчины, можно небритые);

  • женщины рабочие (20-40 лет, будут очищать черепицу);

  • женщины гражданские/продавцы (30-35 лет);

  • мужчины гражданские (55-80 лет, можно небритые).

Для заявки необходимо написать организаторам «ВКонтакте» (мужчинам сюда, а женщинам сюда). В сообщении следует указать дату съемки, роль, возраст, размер одежды, а также прикрепить актуальное фото и номер телефона.

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