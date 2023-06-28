Суд увеличил до 4 млрд руб. штраф Google, назначенный за блокировку аккаунтов россиян

Суд увеличил до 4 млрд руб. штраф Google, назначенный за блокировку аккаунтов россиян
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В среду, 28 июня, Мировой суд Пресненского района Москвы вынес решение о наложении на Google LLC штрафа* в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России. Компания дополнительно должна заплатить более 4 миллиардов рублей в бюджет РФ. Об этом сообщается на сайте службы.

«Напомним, в феврале 2022 года ФАС России завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Google LLC. Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках. После всестороннего изучения обстоятельств дела комиссия службы признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. В результате проведенного административного расследования ФАС России наложила на Google LLC оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей (34 886 073 доллара США) за нарушение антимонопольного законодательства», — отмечается в сообщении ФАС.

Отметим, что компания Google LLC пыталась обжаловать решение ФАС и постановление о назначении штрафа, но безуспешно

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