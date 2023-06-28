Фонтан у биржи в Калининграде опять закрылся на чистку

Фонтан у биржи в Калининграде опять закрылся на чистку
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Фонтан в сквере 70-летия Калининградской области, более известный как светомузыкальный фонтан у биржи, снова закрыт на чистку. Об этом в среду, 28 июня, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Опять нужно чистить, поэтому сегодня до 17 часов он не будет работать, — уточнили в пресс-службе. — Завтра профилактические работы продолжатся с 19 до 21 часа, и 30 июня мастера будут работать с 12 до 17 часов и с 19 до 21 часа».

График отключения фонтана составлен таким образом, чтобы это не повлияло на проведение свето-музыкального шоу в эти дни.

Отметим, что в последний раз профилактические работы на фонтане проводились 14 и 15 июня.

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