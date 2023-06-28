В Калининграде готовят к выпуску книгу Канта, не издававшуюся на русском языке

В Калининграде готовят к выпуску книгу Канта, не издававшуюся на русском языке
Фото предоставлено Музеем Мирового океана
Все новости по теме: Кант-символ

Музей Мирового океана собирается издать «Физическую географию» Иммануила Канта. Как сообщает пресс-служба музея, этот труд ранее не печатался на русском языке.

«„Физическая география“ Канта, составленная на немецком языке из записей его слушателей, увидела свет еще при жизни философа, а затем была переиздана в Германии в 1905 году, — рассказывают сотрудники пресс-службы. — Музей впервые выпустит в свет тематический сборник глав книги на русском языке. Группа калининградских переводчиков в составе Светланы Колбаневой, Андрея Портнягина, Андрея Левченкова выполнила перевод всей первой части данного издания, начиная с предисловия издателя Гедана 1905 года, включая предисловие издателя Ринка 1802 года, введения, разделы „О воде“, „О суше“, „Об атмосфере“, а также разделы „Об источниках и родниках“, „История рек“ и приложение „О мореплавании“».

Исследователи уточняют, что Кант был одним из первых европейских мыслителей, кто начал преподавать географию в университете, так как видел в ней важнейшую отрасль академического знания. Философа, как считает заместитель генерального директора музея Лариса Зубина, можно считать первым географом Кёнигсберга и одним из первых географов Западной Европы.

«Верстка первого русского издания книги будет особенной: читатель сможет увидеть и оригинальный текст лекций на немецком языке, и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским, — отмечают в музее. — Объем издания — около 250 страниц. Также куратор проекта напомнила, что в фондах музея хранится переданная обществом „Друзья Канта“ редчайшая антикварная ценность — прижизненное издание „Физической географии“ Иммануила Канта».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter