В Калининграде готовят к выпуску книгу Канта, не издававшуюся на русском языке

Музей Мирового океана собирается издать «Физическую географию» Иммануила Канта. Как сообщает пресс-служба музея, этот труд ранее не печатался на русском языке.



«„Физическая география“ Канта, составленная на немецком языке из записей его слушателей, увидела свет еще при жизни философа, а затем была переиздана в Германии в 1905 году, — рассказывают сотрудники пресс-службы. — Музей впервые выпустит в свет тематический сборник глав книги на русском языке. Группа калининградских переводчиков в составе Светланы Колбаневой, Андрея Портнягина, Андрея Левченкова выполнила перевод всей первой части данного издания, начиная с предисловия издателя Гедана 1905 года, включая предисловие издателя Ринка 1802 года, введения, разделы „О воде“, „О суше“, „Об атмосфере“, а также разделы „Об источниках и родниках“, „История рек“ и приложение „О мореплавании“».

Исследователи уточняют, что Кант был одним из первых европейских мыслителей, кто начал преподавать географию в университете, так как видел в ней важнейшую отрасль академического знания. Философа, как считает заместитель генерального директора музея Лариса Зубина, можно считать первым географом Кёнигсберга и одним из первых географов Западной Европы.

«Верстка первого русского издания книги будет особенной: читатель сможет увидеть и оригинальный текст лекций на немецком языке, и русский перевод с иллюстрациями, выполненными художником музея Евгением Машковским, — отмечают в музее. — Объем издания — около 250 страниц. Также куратор проекта напомнила, что в фондах музея хранится переданная обществом „Друзья Канта“ редчайшая антикварная ценность — прижизненное издание „Физической географии“ Иммануила Канта».