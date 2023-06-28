Власти Балтийска: из-за крупной аварии по ночам будет отключаться водоснабжение

Власти Балтийска: из-за крупной аварии по ночам будет отключаться водоснабжение
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за крупной аварии в Балтийске в ближайшие несколько ночей будет отключено водоснабжение. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Балтийского городского округа.

«Серьезная утечка чистой воды произошла на одном из объектов Министерства обороны, при этом неполадки случились на скважине на линии Комендатуры. Отказ на объектах водоснабжающей системы привел к значительному снижению уровня в резервуарах чистой воды, предназначенных для снабжения Балтийска. С целью сохранения наполнения системы водоснабжения, принимаем вынужденные меры. В ночное время отключаем подачу воды в Балтийске. Дополнительно специалисты проводят мониторинг на водоводах и проводят ремонтные работы на скважине. Планируем восстановить подачу воды до конца этой недели», — говорится в сообщении.

Власти Балтийска также просят жителей ограничить использование водопроводной воды для полива огородов из-за предельной загруженности скважин и водозаборов.

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