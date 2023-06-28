Объявлен сбор средств для брата и сестры из Балтийска на обследование и лечение в Петербурге

Объявлен сбор средств для брата и сестры из Балтийска на обследование и лечение в Петербурге
Фото фонда «Берег надежды»
Все новости по теме: Благотворительность

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для своих подопечных Артема и Люды Лебедевых — брата и сестры из Балтийска, которым предстоит поездка в Санкт-Петербург для обследования и лечения.

У Люды в младенчестве случались приступы с остановкой дыхания. Девочке поставили диагноз «эпилепсия». Ей требуются регулярные поездки в федеральные центры для контроля состояния организма и корректировки тактики лечения.

В 2021 году у старшего брата девочки тоже появились серьезные проблемы: у мальчика начались сильные головные боли после перенесенной им коронавирусной инфекции. Артему был поставлен диагноз «резидуально-органическое поражение головного мозга» — это изменения, происходящие в структуре и функционировании мозга, вызванные различными причинами, такими как травмы, инфекции, опухоли и нарушения кровообращения. Люде необходимо проходить обследование каждые полгода, а Артему каждый год.

Сейчас ребята чувствуют себя нестабильно, у них идут ухудшения из-за летней жары. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, дети продолжают вести обычную жизнь: Артем увлекается велоспортом и оригами. Люда же увлекается танцами и в садике занимается лепкой.

На данный момент Артему необходимо пройти МРТ головного мозга, реабилитационные процедуры, которые предполагают стимуляцию мозга и помогают в лечении. Сумма для сбора − 150 000 рублей, осталось собрать еще 120 000 рублей.

Люде необходим ночной видеомониторинг, плюсом к которому пойдут реабилитационные процедуры. Также с девочкой будут заниматься логопед-дефектолог и нейропсихолог. Сумма для сбора — 200 000 рублей. Осталось собрать еще 66 000 рублей.

Ссылка на сбор: для Артема Лебедева, для Люды Лебедевой.


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