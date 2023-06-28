В Калининграде восстановили исторический облик дома, построенного в стиле функционализма (фото)

В Калининграде на улице Нарвской заканчиваются восстановительные работы на доме № 33-35 и 37, построенном в 1930-х годах в стиле функционализма с элементами кирпичного экспрессионизма. О завершающей стадии работ сообщила пресс-служба фонда капремонта Калининградской области.



«В ходе работ произвели усиление стен с применением спиральных анкеров, очистили историческую кирпичную кладку, восстановили ее в местах утраты. Привели в порядок и декоративные элементы, — сообщает пресс-служба фонда. — Впереди доработка деталей, в том числе: расшивка швов на цоколе и входных группах, замена окон в местах общего пользования и установка дверей по историческим образцам».

В фонде добавили, что архитекторы экспрессионизма «разработали свой орнаментальный язык с грубыми, резкими, часто заостренными элементами, что отражало стремительность и напряженность того времени».