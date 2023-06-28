Высота, змеи, глубина: социологи составили рейтинг фобий россиян

Высота, змеи, глубина: социологи составили рейтинг фобий россиян
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Восемь из десяти россиян (78%) сообщили, что испытывают какие-либо фобии. При этом женщины чаще сталкиваются с какими-либо страхами (84%), а мужчины оказались чуть более бесстрашными (71%). Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

Наиболее распространен среди россиян страх высоты (акрофобия) — его назвали 30%, каждый третий. Почти столько же опрошенных боятся змей (офидиофобия) — 28%. Замыкает тройку фобий россиян аквафобия — боязнь водных пространств и глубины, ею страдает каждый четвертый (24%). 

Четвертое место в рейтинге фобий отводится следующим страхам — дентофобии (боязни стоматологов), энтомофобии (боязни насекомых) и арахнофобии (боязни пауков) — по 18%. 

Пятое место в рейтинге фобий россиян принадлежит клаустрофобии (боязни замкнутых пространств) и верминофобии (страху перед микроорганизмами, бактериями, вирусами) — по 12%. 

В меньшей степени россиян тревожит страх публичных выступлений (глоссофобия) и страх перелетов на самолете (аэрофобия) — 11% и 10% соответственно. Женщины боятся перелетов на самолете в два раза чаще мужчин (13% vs. 7%), еще один «женский» страх — боязнь грома и молнии — бронтофобия (15% vs. 2% среди мужчин), в целом его испытывают 9% россиян, старшее поколение боится грозы чаще — 16%, как и жители села — 14%. Каждый десятый испытывает боязнь перед толпой (9%), это называется демофобия. 

Вида крови (гемофобия) боятся 8% наших сограждан. Еще 5% пугает темнота (никтофобия). Навеянный современной культурой страх клоунов (коулрофобия) в рейтинге фобий россиян занимает последнее место: клоунов боятся 3% опрошенных

Участники опроса могли также предложить свои варианты ответа на этот вопрос. Как выяснилось, спектр более специфических фобий очень разнообразен, россияне испытывают страх перед самыми разными вещами и явлениями (от 2% до 0,2%), это мыши, куклы, бог, собаки, война, огонь, смерть и болезни, другие люди, бедность и голод, одиночество, скорость, птицы, природные катаклизмы и другое.

В опросе, проведенном 17 июня методом телефонного интервью, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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