Ограничения и пропуска: в погрануправлении напомнили туристам о приграничном режиме

Ограничения и пропуска: в погрануправлении напомнили туристам о приграничном режиме
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На фоне сезонного увеличения туристического потока пограничники решили напомнить о правилах пограничного режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального погрануправления.

При планировании посещений различных достопримечательностей, природных памятников и исторических мест необходимо ознакомиться с пределами пограничной зоны, которая устанавливается в полосе местности до рубежа, проходящего:

— в муниципальном образовании «Славский муниципальный округ» — включая населенные пункты Мысовка, Дюнное, Яснополянка, Ясное, Городково;

— в муниципальном образовании «Неманский муниципальный округ» — включая населенные пункты Дубки, Мичуринский, далее в полосе местности шириной 500 метров вдоль реки Неман, включая населенные пункты Большое село, Лесное;

— в муниципальном образовании «Краснознаменский муниципальный округ» — включая населенные пункты Лагерное, Неманское, Заречное, Победино, Третьяково;

— в муниципальном образовании «Нестеровский муниципальный округ» — включая населенные пункты Луговое, Покрышкино, Невское, Вознесенское, Ягодное, Малое Белозерное, устье реки Писса, далее исключая береговую отмель озера Виштынецкое на расстоянии 2 километра от устья реки Писса вдоль берега озера, включая населенный пункт Боровиково;

— в муниципальном образовании «Озерский муниципальный округ» — включая населенные пункты Плавни, Кутузово, Заозерное, Аблучье;

— в муниципальном образовании «Правдинский муниципальный округ » - включая населенные пункты Кочкино, Крымское, Никитино, Дворкино, Рябиновка, Климовка, Солдатово; — в муниципальном образовании «Багратионовский муниципальный округ»- включая населенный пункт Большое Озерное, исключая город Багратионовск, включая населенные пункты Нагорное, Пограничное, Пограничный;

— в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ» — включая населенные пункты Липовка, Зеленодольское, реку Мамоновка;

— в муниципальном образовании «Зеленоградский муниципальный округ» (на Куршской косе) — полосы местности шириной 2 километра вдоль государственной границы РФ;

— в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» (на Балтийской косе) — полосы местности шириной 21 километр вдоль государственной границы РФ;

— в муниципальном образовании «Советский городской округ» — полосы местности шириной 500 метров вдоль берега реки Неман.

Если жителям региона для посещения погранзоны достаточно иметь паспорт с местной регистрацией, то гостям  из других субъектов страны, а также иностранным гражданам для этого требуется оформление пропуска. Для получения индивидуальных или коллективных пропусков необходимо обратиться в пограничный орган или подразделение пограничного органа с заявлением установленного образца, а также предоставить копии страниц документа, удостоверяющего личность, с реквизитами документа и данными о регистрации гражданина.

Оформить пропуска и разрешения в пограничную зону можно:

— путем личного обращения в пограничный орган;

— посредством почтовой связи на бумажном носителе;

— посредством Единого портала или в форме электронных документов на адрес электронной почты пограничного органа.

Пограничное управление ФСБ России по Калининградской области и его подразделения расположены по адресу:

— г. Калининград, ул. А. Суворова, 15, телефон: 8 (4012) 69-11-79,

— г. Багратионовск, ул. Пограничная, 89, телефон: 8 (40156) 6-14-95;

— г. Нестеров, ул. Ленинградская, 37, телефон: 8 (40144) 9-29-20;

— г. Советск, ул. А. Невского, 7, телефон: 8 (40161) 4-01-18,8 (40161) 6-50-15.

— г. Балтийск, пр-т Ленина, 68, телефон: 8 (40145) 3-23-94.

Адрес электронной почты: pu.kaliningradobl@fsb.ru.

График работы: с понедельника по четверг — с 10.00 до 17.00, в пятницу и предпраздничные дни — с 10.00 до 15.30, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Госпошлина или иная плата не взимаются.


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