Главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин предложил сузить проезжую часть у Парадной набережной. Такую концепцию, в соответствии с которой ширина проезжей части названа сверхнормативной, он озвучил в среду, 28 июня, во время градостроительного совета.



«На данный момент там существуют четыре полосы сверх нормативных параметров (около 4,5 метров каждая), — заметил Костромин. — Это было сделано к мероприятиям по случаю ЧМ-2018 и рассчитано было на колоссальное количество парковочных пространств, которые сейчас занимает наш культурный кластер и которые пока еще частично размещены на тех территориях, где будет строительство гостиниц и комплексов. То есть мы сразу автоматически вычитаем поток автомобилей, на которые была рассчитана реализованная улично-дорожная сеть в виде четырех сверхнормативных полос».

По словам Костромина, ширину проезжей части необходимо сократить с 18 до 10,5 метров, а вместо четырех полос оставить три. Освободившееся же пространство главный архитектор предложил «присоединить к благоустройству набережной».

«Она в этом месте пока транзитная, но когда у нас появится общественное пространство в виде культурного кластера, естественно там должно появиться более просторное пространство, — добавил Костромин. — Там, вероятно, появится озеленение дополнительное. Там, скорее всего, должна размещаться автобусная остановка с возможностью перехода [на набережную] и регулировка светофором».

С предложением не согласился главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов.

«Мы против заужения с четырехполосной в трехполосную, — заявил Анисимов. — Есть ряд доводов, почему так делать нельзя. Один из них — событийное наполнение посетителями этой территории. Я уверен, что стадион, музей и театр со своими событиями сформируют очень неплохой трафик. Причем, трафик не на мероприятия, а с мероприятия. Он будет пиковым, разовым, поэтому проезд по Парадной набережной предусматривает экстренный проезд, и нельзя его заужать. Схема организации движения Чемпионата мира это показала».