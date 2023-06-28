Власти не хотят отказываться от моста через залив в надежде, что все «вернется на круги своя»

Региональные власти не готовы отказаться от идеи строительства моста через залив в надежде, что политическая обстановка изменится и в регионе возобновится привычная логистика. Об этом вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов заявил в интервью радиостанции «Балтик Плюс» в среду, 28 июня.



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«Мы этой темой занимаемся уже давно, у нас есть компания, которая изъявила желание его построить и уже фактически проект был готов, но вот с учетом последних всех событий, введенных санкций, многие механизмы и материалы, которые были импортного производства... и изменилась логистика, [произошло] удорожание. Поэтому компания занимается изменением проекта. Поэтому ожидаем, что работа будет с их стороны продолжена», — сказал вице-премьер.

Рольбинов признал, что с тех пор, как принималось решение о строительстве моста через залив, ситуация «существенно поменялась». «Но я считаю, что это не навсегда. И пройдет какой-то период времени и все вернется на круги своя. Поэтому вот эта артерия, которая замкнет нашу окружную и с прямым выходом от терминала в Балтийске в сторону Польской границы, рано или поздно заработает», — заявил чиновник.