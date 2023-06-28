Власти не хотят отказываться от моста через залив в надежде, что все «вернется на круги своя»

Власти не хотят отказываться от моста через залив в надежде, что все «вернется на круги своя»
Изображение — группа «ВИС»
Все новости по теме: Мост через залив в Калининграде

Региональные власти не готовы отказаться от идеи строительства моста через залив в надежде, что политическая обстановка изменится и в регионе возобновится привычная логистика. Об этом вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов заявил в интервью радиостанции «Балтик Плюс» в среду, 28 июня.

«Незакольцованный» город: как решили построить мост через залив и «похоронить» эту идею

«Мы этой темой занимаемся уже давно, у нас есть компания, которая изъявила желание его построить и уже фактически проект был готов, но вот с учетом последних всех событий, введенных санкций, многие механизмы и материалы, которые были импортного производства... и изменилась логистика, [произошло] удорожание. Поэтому компания занимается изменением проекта. Поэтому ожидаем, что работа будет с их стороны продолжена», — сказал вице-премьер.

Рольбинов признал, что с тех пор, как принималось решение о строительстве моста через залив, ситуация «существенно поменялась». «Но я считаю, что это не навсегда. И пройдет какой-то период времени и все вернется на круги своя. Поэтому вот эта артерия, которая замкнет нашу окружную и с прямым выходом от терминала в Балтийске в сторону Польской границы, рано или поздно заработает», — заявил чиновник.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter