В Мамоново хотят ревитализировать фундаменты старинных зданий и крепостную стену

В Мамоново намерены создать историко-культурный центр на базе сохранившихся в городе фундаментов старинных зданий и крепостной стены. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Проект разработала муниципальная администрация совместно с краеведами. Предстоящая ревитализация, согласно планам чиновников, охватит территорию исторического центра города, сильно разрушенного в ходе боев 1945 года. Уточняется, что ключевыми объектами для «воссоздания атмосферы старинного поселения и привлечения в Мамоново туристов» должны стать сохранившаяся крепостная стена, фундаменты зданий с подвальными помещениями. Возможно строительство аналогов утраченных конструкций — например, мельницы.

«Территория закрывает оставшиеся в целости фундаменты домов с XIV по XIX век. Сейчас здесь просто поле. Но мы уже начали заниматься проектом, привлекаем местных жителей на субботники, к нам приезжали „Хранители руин“. Приводим территорию в порядок, предупредили владельцев незаконных построек — гаражей и сараев, что все эти строения будут снесены. В 2023 — 2024 годы территория будет готова для работы», — цитирует ведомство слова главы отдела архитектуры и земельных отношений мамоновской администрации Игоря Доровского.

Власти планируют организовать официальный конкурс по развитию исторической территории в Мамоново. «Прорабатываются параметры будущего туристического кластера, который объединит объекты в Мамоново с достопримечательностями в соседних муниципалитетах. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Например, интерес к идее мамоновцев проявил благотворительный фонд „Андрей Горохов со товарищи“», — говорится в релизе.

Инициатива получила поддержку научно-методического совета при областной Службе госохраны объектов культурного наследия. Руководитель службы Евгений Маслов отметил, что в Мамоновском округе сейчас «совсем мало» официальных памятников. По его словам, самый крупный памятник на данный момент — это мемориальный комплекс с братской могилой советских воинов, погибших при взятии города Хайлигенбайля в феврале 1945 года. В реестр памятников внесены руины городской стены, официально датированные началом ХIV века, а также исторические здания почтамта, суда и водонапорная башня, несколько объектов археологии. «Благоустройство исторической части Мамоново, города приграничного, — хорошее начинание. Работа потребует немало усилий, но в регионе уже есть немало успешных примеров: в Железнодорожном, Немане, Гвардейске и Черняховске, когда такие идеи становятся былью и преображают целые города», — отметил Маслов.