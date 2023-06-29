Власти сообщили о задержке с открытием поликлиники на Сельме из-за проблем с оборудованием

Власти сообщили о задержке с открытием поликлиники на Сельме из-за проблем с оборудованием
Фото: пресс-служба областного правительства
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Открытие новой поликлиники для взрослых на Сельме перенесли из-за проблем с поставками медицинского оборудования. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Само здание уже полностью построено, часть оборудования установлена. Но из-за сложных отношений с зарубежными странами пришлось менять поставщиков, чтобы закупить оставшуюся технику, пояснил глава пресс-служба Дмитрий Лысков.

Поликлиника на ул. Согласия будет открыта, как только всё будет доставлено, сказал собеседник.

Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь этого года. Изменялась и стоимость строительства: это было 1,2 млрд руб., потом — 1,5 млрд. руб., а концу прошлого года объект подорожал еще на полмиллиарда руб.

Разрешение на его строительство выдали в 2020 году.

В мае этого года власти сообщили о планах сделать у здания парковку. На неё выделили 26 миллионов рублей.

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