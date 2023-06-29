В Пионерском разрешили построить многоэтажку на месте заброшенного недостроя в центре

В Пионерском разрешили построить многоэтажку на месте заброшенного недостроя в центре
Скриншот «Яндекс. Панорам»
Все новости по теме: Недвижимость

В центре Пионерского на месте заброшенного недостроя должен появиться жилой многоквартирный дом. Разрешение на его строительство выдало областное министерство градостроительной политики, информация опубликована на сате регионального правительства.

Речь об участке на ул. Комсомольской, 19, который находится у перекрестка с ул. Портовой. Разрешение получило ООО «СЗ ЖК „Резиденция“».

Отмечается, что общая площадь здания должна составить 7 тыс. кв. метров, жилая — 3,9 тыс. В доме будет 5 надземных этажей.

Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» местный житель, здание начали строить около 40 лет назад, заброшено оно около 30 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter