В Пионерском разрешили построить многоэтажку на месте заброшенного недостроя в центре

В центре Пионерского на месте заброшенного недостроя должен появиться жилой многоквартирный дом. Разрешение на его строительство выдало областное министерство градостроительной политики, информация опубликована на сате регионального правительства.



Речь об участке на ул. Комсомольской, 19, который находится у перекрестка с ул. Портовой. Разрешение получило ООО «СЗ ЖК „Резиденция“».

Отмечается, что общая площадь здания должна составить 7 тыс. кв. метров, жилая — 3,9 тыс. В доме будет 5 надземных этажей.

Как сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» местный житель, здание начали строить около 40 лет назад, заброшено оно около 30 лет.