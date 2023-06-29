Суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки об армии РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика (признан иноагентом) к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает издание «Ведомости».



В марте московский суд заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика. Ему ранее заочно было предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в зоне СВО на территории Украины. Он объявлен в международный розыск.

Илья Красильщик ранее был главным редактором журнала «Афиша» и издателем интернет-СМИ «Медуза»** (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). В 2022 году он запустил проект «Служба поддержки».





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