Суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки об армии РФ

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Суд заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии за фейки об армии РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика (признан иноагентом) к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В марте московский суд заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика. Ему ранее заочно было предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ в зоне СВО на территории Украины. Он объявлен в международный розыск.

Илья Красильщик ранее был главным редактором журнала «Афиша» и издателем интернет-СМИ «Медуза»** (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). В 2022 году он запустил проект «Служба поддержки».



* Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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