«Будем прорабатывать вопрос создания здесь прогулочной зоны»: в Калининграде расчистили Ялтинский пруд

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«Будем прорабатывать вопрос создания здесь прогулочной зоны»: в Калининграде расчистили Ялтинский пруд

В Калининграде расчистили пруд Ялтинский. Об этом сообщает региональное Минприроды.

«Для тщательного анализа и подбора технологии работ специалисты обращались к архивным материалам 1940-х годов. Основной объем донных отложений — более 34 тыс. кубометров ила — изъяли при помощи многофункционального земснаряда», — говорится в релизе.

Береговую территорию ручья засеяли травами. Сейчас водоем наполняется за счет подземных источников. Чтобы сохранить его чистоту, ручей Гагаринский специально в пруд не переключали.

«Следующая задача — ликвидация всех выпусков в ручей Гагаринский. С частью собственников промышленных предприятий договорились о ликвидации выпусков, с частью ведём работу, где-то принудительно будем заниматься ликвидацией загрязняющих выпусков. В течение нескольких месяцев планируем эту работу завершить», — обещают в министерстве.

Также в планах у чиновников проведение благоустройства территории и организация мест отдыха для граждан: «С городской администрацией будем прорабатывать вопрос проектирования и создания здесь прогулочной и ландшафтно-парковой зоны».

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