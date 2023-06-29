Калининградец отсудил компенсацию за 20-минутное аудиосообщение с оскорблениями в его адрес

Калининградец взыскал компенсацию морального вреда за оскорбительное голосовое сообщение, направленное в его адрес. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Мужчина обратился в районный суд с иском, в котором указал, что 30 апреля 2022 года ему на телефон поступило голосовое сообщение от ответчицы с оскорбительными высказываниями, за что мировой судья привлек ее к административной ответственности. Поскольку оскорблениями мужчине были причинены нравственные страдания, а извинения так и не последовали, истец просил взыскать с женщины компенсацию морального вреда.

Суд установил, что ответчица действительно направила в адрес истца аудиосообщение длительностью 19 минут 51 секунду, которое представляет собой монолог, содержащий многочисленные оскорбления грубыми нецензурными ругательными словами. Это сообщение унизило честь и достоинство истца.

Постановлением мирового судьи ранее женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

В качестве же компенсации морального вреда, нанесенного истцу, районный суд взыскал с ответчицы в пользу мужчины 10 000 рублей, а также судебные расходы. Решение было обжаловано женщиной, однако Калининградский областной суд признал его законным и обоснованным.