«Будут строить волноломы»: в Светлогорске перед новым променадом появился кран-платформа (фото)

В Светлогорске перед новым променадом смонтировали кран-платформу. Фото конструкции опубликовала в четверг, 29 июня, пресс-служба минстроя Калининградской области.



«Продолжается строительство 1-го подэтапа пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске. В море начала работать платформа, с которой подрядчик Балтберегозащиты начал создавать временный причальный ряд для швартовки, разгрузки и погрузки судов. С них будут строить волноломы», — объяснили появление нового объекта в пресс-службе.

Напомним, что на продолжение намыва пляжа в Светлогорске власти выделили 4,5 млрд рублей. Финансирование рассчитано на 2023-2025 годы.

На первом этапе работы ведёт компания «Геоизол» (контракт стоимостью 3,3 млрд рублей был заключён летом 2022 года). Он подразумевает строительство волноломов и намыв пляжа на участке на участке длиной 1,7 км. Всего в проекте три этапа. Их реализация в ценах на 4-й квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд руб. Также «Геоизол» занимается реконструкцией старого променада в Светлогорске за 1,5 млрд рублей.