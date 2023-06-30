Власти не смогли сэкономить на торгах на ремонт Фестивальной аллеи

В ходе аукциона на ремонт Фестивлаьной аллеи в Калининграде начальную (максимальную) цену контракта снизить не удалось. В торгах приняла участие одна компания, следует из информации на портале госзакупок.



Контракт будет заключен по начальной (максимальной) цене — 25,2 млн рублей. Подрядчиком должно стать ООО «Карьер-Калининград».

Отремонтировать нужно будет участок от ул. Леонова до ул. Комсомольской. Подрядчику предстоит снять асфальт и уложить брусчатку. Также планируется отремонтировать тротуары (на них появится тротуарная плитка), установить скамейки и урны. На работы отведено почти 9 месяцев.