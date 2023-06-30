Чиновники мэрии не смогли обследовать половину квартир сгоревшего дома на Артиллерийской

Чиновники мэрии не смогли попасть в половину квартир сгоревшего дома на Артиллерийской. Обследование жилых помещений, как пояснил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский на оперативном совещании в четверг, 29 июня, необходимо для того, чтобы провести работы по ремонту квартир параллельно с фондом капремонта и сдать объект до Нового года.

«Пока составлено 18 из 30 дефектных ведомостей в отношении комнат в коммунальных квартирах, — рассказал Радковский. — Осуществлен осмотр 6 из 15 жилых помещений для подготовки дефектных ведомостей в отношении помещений совместного использования. По результатам подготовки дефектных ведомостей в срок до 14.07.2023 будут составлены сводные сметные расчеты».

После совещания глава администрации Елена Дятлова сообщила журналистам, что на следующей неделе сотрудники мэрии намерены провести комиссию и сделать дорожную карту «со всеми участниками этого процесса». В ходе нового собрания жильцов городские власти собираются достигнуть соглашения о порядке и финансировании ремонтных работ. Если договориться не получится, вопрос будут разбирать в суде.

«Чтобы сделать обследование и все первостепенные объемы работ, нужно попасть в помещения, — объяснила Дятлова. — Ключи от данных квартир и комнат находятся у нанимателей. Мы не во все квартиры попали, но обязательно это сделаем. Естественно, чтобы сделать ремонт в квартирах, которые сдаются по договорам соцнайма, нужно согласие, чем сейчас и занимается комитет муниципального имущества».

Отметим, что в пострадавшем от пожара здании муниципалитету принадлежит 30 комнат в коммуналках и две отдельные квартиры.

Напомним, что пожар в доме № 36-38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».