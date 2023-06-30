РЖД запускает сезонный поезд «Калининград-Челябинск»

РЖД запускает сезонный поезд «Калининград-Челябинск»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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РЖД запускает состав из Калининграда в Челябинск с понедельника, 3 июля. Поезда на Урал будут ходить с 3 июля по 31 августа. Об этом сообщают на официальном сайте РЖД.

Поезд будет отправляться с Южного вокзала в Челябинск по понедельникам в 9:27. В обратном направлении — по четвергам, а прибывать по воскресеньям. Время в пути займет три дня. На маршруте будут четыре остановки: Тула, Пенза, Самара и Уфа.

Цена билета на понедельник в плацкарте — от 6 945 рублей, если ехать в купе — от 13 150 рублей.

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