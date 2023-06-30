В Пионерском из-за Дня города и Дня рыбака ограничивают движение на некоторых улицах

В Пионерском из-за празднования Дня города и Дня рыбака планируют ввести временное ограничение для движения транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщается в официальном паблике муниципалитета в «ВКонтакте».



Уточняется, что в следующую субботу, 8 июля, движение будет ограничено с 09:00 до 23:59 по улице Комсомольской (от перекрёстка с Вокзальной, до перекрестка с Армейской) и выезды с улиц Дачная, Садовая, Парковая, Советская.



В воскресенье, 9 июля с 09:00 до 02:00 9 июля движение для автомобилей перекроют по улице Портовой (от перекрестка с Комсомольская до перекрестка улиц Портовая — Рабочая, Рабочая-Набережная).



«Пожалуйста, планируйте заранее свой маршрут», — обращаются чиновники к автомобилистам.