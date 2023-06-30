В 2022 году выручка Корпорации развития области выросла на 53%

В 2022 году выручка АО «Корпорация развития Калининградской области» выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.



Корпорация развития области получила положительное аудиторское заключение по финансовой отчетности за прошлый год. Согласно этой бухгалтерии, выручка акционерного общества увеличилась на 53% к уровню 2021 года и составила 51,5 млн руб. При этом доходы от дополнительных видов деятельности достигли 276,3 млн руб, а налоговые платежи в бюджетную систему — 53,4 млн руб.



Также на 5% увеличилась стоимость основных средств. Как уточняют в корпорации, последнее произошло за счет строительства сетей дождевой и бытовой канализации, автодороги в индустриальном парке «Храброво», сетей инфраструктуры в индустриальном парке «Черняховск», а также за счет включения в уставный капитал объектов культурного наследия от Агентства по имуществу Калининградской области.

