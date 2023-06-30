«Весьма фривольный вид»: в Калининградском зоопарке начался сезон большой линьки (фото)

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Калининградский зоопарк предупреждает своих посетителей о начале сезонной линьки у животных. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как сообщают в зоопарке, киперы сняли верблюдам Фате и Хате клубки зимней шерсти, чтобы облегчить им жару. Хищники линяют самостоятельно.

В учреждении отмечают, что внешний вид волка Акелы пугает «впечатлительных посетителей», так как его задняя часть уже линяет, а грудь и спина все еще покрыты зимней шерстью. Уточняется, что за месяц волчья шерсть полностью сменится на летнюю, а с сентября начнет расти к зиме.

Медведица Эшли и медведь Фима тоже претерпевают линьку. «Весьма фривольный вид и у медведицы Эшли. Шерсть у нее мягкая, как пух, поэтому линька очень заметна. А вот Фима — обладатель жесткой шерсти. Он тоже линяет, но по его виду и не скажешь: по-прежнему упитан, округл и внушителен», — говорится в сообщении.


Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

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