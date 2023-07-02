Метеорологи предупреждают о грозах и возможном крупном граде в Калининградской области

Метеорологи предупреждают о грозах и возможном крупном граде в Калининградской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области в воскресенье, 2 июля, возможны грозы и выпадение крупного града. Информация размещена в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Допустимый риск для всей территории области связан с вероятностью гроз со шквалами до 18-23 м/с и риском выпадения града диаметром до 1-3 сантиметров», — говорится в прогнозе.

Синоптическая обстановка характеризуется неустойчивой воздушной массой в тыловой части ложбины Атлантического циклона в совокупности с довольно сильными градиентными ветрами (в порывах до 15-18 м/с) — это станет благоприятным условием для формирования грозовых систем с вероятностью конвективных шквалов.

«Обширная зона ливневых осадков располагается над западной частью области, в Калининграде прошёл интенсивный ливень (была зафиксирована даже 1 грозовая отметка над южной частью города). В ближайшее время зона сильных дождей сместится на остальную часть области (центр, восток, север), где также будут вероятны грозы и шквалистое усиление ветра, — уточняют авторы телеграм-канала. — В самом Калининграде рассчитывать на существенные прояснения не стоит, а кратковременные ливни будут возможны в течение всего дня, во второй половине суток также значительно усилится западный ветер».

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