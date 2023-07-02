В Балтийске и Светлом прошли рейды по лесам в поисках нарушителей противопожарного режима

В Балтийском и Светловском округах прошли рейды по поиску туристов, нарушающих противопожарный режим в лесах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.



По данным ведомства, местные сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями пограничной службы, полицейскими и лесничим провели рейд, в ходе которого составили протоколы об административных правонарушениях.

«Очередные летние выходные и опять любители шашлыка заняли любимые места на побережье, чтобы пожарить мясо на открытом огне. Теперь „кулинары“ оплатят штраф за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима», — говорится в релизе.

Также сотрудники ведомств напомнили о запрете на разжигание костров, в том числе и в мангалах. «По итогам рейда стоит отметить, что в целом граждане стали сознательнее, и многие отдыхающие используют электрические походные плитки, а некоторые и вовсе принесли с собой на природу готовый шашлык», — заключили в УМЧС.