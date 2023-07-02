«Забили 5 байдарок полностью!»: волонтеры собрали в Преголе 720 литров несортируемого мусора

«Забили 5 байдарок полностью!»: волонтеры собрали в Преголе 720 литров несортируемого мусора
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде волонтеры провели субботник на байдарках на реке Преголя. Об этом сообщается в телеграм-канале «Чистое течение / Городские уборки».

«Убирали уже привычные места: поверхность Преголи от набережной Генерала Карбышева до Музея Мирового океана. Когда-нибудь мы перестанем поражаться объемам мусора... В этот раз мы забили 5 байдарок полностью! На некоторых участках даже высаживались на берег, потому что проплыть мимо было невозможно», — отмечается в публикации. 

По данным организаторов «летний экокаякинг», за время акции собрать удалось 6 мешков по 120 л несортируемого мусора, а на переработку отправили 120 л пластиковых бутылок, 1 кг стекла и 10 литровое ведро алюминия.

«Количество пластика, пакетов и другого мусора в самом сердце города удручает. Туристы удивленно смотрели на нас с прогулочных катеров, а мы столь же удивленно выгребали из воды разнообразную „фауну“: от детских бутылочек (аж 3) до более прозаичных бутылок», — говорится в сообщении.



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