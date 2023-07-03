В Калининградской области половина дорог не отвечает нормативным требованиям

В Калининградской области половина дорог не отвечает нормативным требованиям
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

В Калининградской области только 54% дорог регионального и муниципального значения находятся в нормативном состоянии. По итогам 2022 года регион занял 37 место по качеству магистралей в РФ. Соответствующие данные опубликовало РИА «Новости».

Плотность автодорог с твердым покрытием в регионе составляет 524 км на 1 тыс. кв. км территории.

Лидерами рейтинга стали Москва (97,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ (86,5%) и Краснодарский край (84,9%). В конце рейтинга оказались Архангельская область (13,3%), Кировская область (25%) и Марий Эл (27,7%). Среднероссийский показатель составляет 52,6 %. Рейтинг рассчитывался по данным Росстата.

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