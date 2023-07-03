В Калининградской области нашли схрон с тушенкой времен Великой Отечественной войны (фото)

В Калининградской области найден очередной клад, припрятанный жителями Восточной Пруссии во время Великой Отечественной войны. Фото находки опубликовано на «Форуме копателей Калининграда» «ВКонтакте».



«Минус ещё одна закладка, тушёнка», — написал обладатель клада.

Судя по снимкам, стеклянные банки с тушенкой были аккуратно упакованы в бумагу и уложены в оцинкованной выварке (металлический бак с ручками и крышкой, который применяли для кипячения белья — прим. «Нового Калининграда»). Бак был закопан на метровой глубине.

Снимал ли кладоискатель пробу, не уточняется.