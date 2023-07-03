На Приморском карьере добыли самую крупную в истории месторождения янтарную каплю (фото)

На Приморском карьере добыли самую крупную в истории месторождения янтарную каплю (фото)
Фото пресс-службы Янтарного комбината
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Калининградский янтарный комбинат добыл уникальный образец янтаря в виде капли. Он имеет диаметр в 8,5 см и весит 226 граммов, что в несколько раз больше среднего размера подобных находок. Уникальная янтарная капля будет размещена в музейном пространстве комбината, сообщили в пресс-службе.

Янтарные капли относятся к редким видам сукцинитов. Они образуются в результате непрерывного истечения живицы и свободного роста смоляной капли на ветвях деревьев. Возраст их достигает нескольких десятков миллионов лет. Размеры янтарных капель, как правило, невелики и варьируются в пределах 2,5 см.

«На сегодняшний день в коллекции комбината — более 100 капель общим весом более 3 кг. Из них капли в 218 и 124 грамма — янтарные тяжеловесы — представлены в музейном пространстве „Янтарная галерея“ в Москве. Найденный экземпляр имеет околосферическую форму и практически цельную корочку, что для такого объемного камня редкость. Капля обладает необычным светло-желтым полуматовым оттенком янтаря, переходящим в темно-медовый, практически прозрачный. Обычно такие большие образования более матовые», — комментирует находку специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Образцы в виде капель ценятся очень высоко. На прошедшем в рамках VI Международного экономического форума янтарной отрасли аукционе уникального янтаря самая большая капля, которая имела вес всего в 56 граммов, была оценена на старте в 80 тыс. рублей. Всего на торгах было выставлено 15 лотов с каплями в сетах от 1 до 5 штук, общий вес которых составил всего 880 граммов. Все лоты на аукционе были раскуплены.

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