В Славском районе расчистили почти два километра мелиоративного канала (фото)

В Славском районе Калининградской области расчистили 1,8 км мелиоративного канала областной собственности СМ-2-1. Как сообщает региональный минсельхоз, это позволило осушить земли сельскохозяйственного назначения и населенного пункта Ясное на площади в 78 га.



Уточняется, что работы продолжались три недели. За это время специалисты агентства мелиорации очистили берега и русло канала от ила, кустарников и водно-болотной растительности, отремонтировали трубопереезды и восстановили дренажные устья.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2023 году на развитие мелиоративного комплекса власти планировали направить более 320 миллионов рублей. При помощи этих мер власти надеялись улучшить состояние 23-х тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В планы входили расчистка 230 км каналов и ремонт 5 насосных станций.

