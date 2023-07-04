Калининградка, уклонявшаяся от погашения долга по кредиту, попала под статью

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, злостно уклонявшейся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Женщина уклонялась от уплаты долга по кредиту в 2,6 млн рублей и игнорировала неоднократные предупреждения судебных приставов об уголовной ответственности. При этом было установлено, что калининградка имела возможность частичного погашения задолженности. Несмотря на обязанность сообщать судебному приставу-исполнителю обо всех банковских счетах и доходах, она умышленно скрыла эту информацию, получала прибыль от ведения предпринимательской деятельности и распоряжалась ей по собственному усмотрению.

В результате в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на два года. В настоящее время дело передано в суд.