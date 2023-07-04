Калининградец забрал выручку из аппаратов по продаже воды и купил себе машину

Калининградец забрал выручку из аппаратов по продаже воды и купил себе машину
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградец, работавший в сети занимающейся очисткой и продажей воды, присвоил выручку из аппаратов и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в полицию обратилась владелица сети и рассказала, что ее сотрудник забрал выручку в размере 250 тысяч рублей и не вернул.

«Полицейские установили, что работник должен был взять мелкие монеты, которыми покупатели расплачиваются за воду в автоматах, обменять их на крупные купюры, и передать начальнице, -уточняет пресс-служба ведомства. — Получив деньги, он забрал их себе и перестал выходить на связь».

Вскоре бывшего сотрудника удалось разыскать. Полицейские выяснили, что деньги он потратил на покупку машины. На данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

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