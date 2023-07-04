В Гжехотках пограничники задержали «русского немца» из-за неуплаты штрафа

На пункте пропуска в Гжехотках задержали гражданина Германии, русского по национальности, в связи с неуплатой штрафа в Польше. Об этом сообщается на сайте Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи.



По данным ведомства, 65-летний мужчина прибыл на границу в понедельник, 4 июля. При проверке документов выяснилось, что он не заплатил в Польше штраф в размере 2970 злотых (около 65 тысяч рублей). В случае непогашения задолженности он был бы заключен под стражу на 99 дней. Мужчина оплатил штраф, после чего смог проехать на территорию РФ.