В Гжехотках пограничники задержали «русского немца» из-за неуплаты штрафа

В Гжехотках пограничники задержали «русского немца» из-за неуплаты штрафа
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Польша

На пункте пропуска в Гжехотках задержали гражданина Германии, русского по национальности, в связи с неуплатой штрафа в Польше. Об этом сообщается на сайте Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи.

По данным ведомства, 65-летний мужчина прибыл на границу в понедельник, 4 июля. При проверке документов выяснилось, что он не заплатил в Польше штраф в размере 2970 злотых (около 65 тысяч рублей). В случае непогашения задолженности он был бы заключен под стражу на 99 дней. Мужчина оплатил штраф, после чего смог проехать на территорию РФ.

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