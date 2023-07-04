Суд отправил в колонию жителя области, жестоко избившего в сауне экс-сожительницу

Вынесен приговор 34-летнему жителю Гурьевского района, который избил бывшую сожительницу в сауне. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что ночью 4 декабря 2021 года в помещении сауны на ул. Невского в Калининграде подсудимый в ходе конфликта на почве ревности нанес бывшей сожительнице не менее пяти ударов руками и ногами в различные части тела, в том числе в область головы и груди, причинив ей телесные повреждения в виде множественных переломов рёбер, сопровождавшиеся развитием пневмоторакса и подкожной эмфиземы груди, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления не признал. По его словам, он действительно находился в указанной сауне совместно с потерпевшей и их общим знакомым. В ходе распития спиртного у него с девушкой возник конфликт, из-за которого он покинул сауну и поехал домой. На эстакадном мосту у него закончился бензин, и он решил вернуться обратно в сауну. Прибыв на место, он обнаружил лежавшую на полу потерпевшую, у которой было разбито лицо. Он направился на улицу, где обратился к неизвестному мужчине, который вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Никаких повреждений он потерпевшей не наносил.

В свою очередь потерпевшая пояснила, что подсудимый, вернувшись в сауну, приревновал ее к приятелю и избил. Также она сообщила, что ранее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бывший сожитель неоднократно её избивал

Суд счел вину подсудимого полностью доказанной и квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. При назначении наказания суд учел, что мужчина не судим, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительно характеризуется, а также тот факт, что после совершения преступления он вызвал потерпевшей скорую помощь.

Приговором Ленинградского районного суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.