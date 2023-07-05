Областные власти решили создать «Центр корпоративной культуры» (дополнено)

Региональные власти учреждают автономную некоммерческую организацию «Центр корпоративной культуры». Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано в среду, 5 июля, на портале правовой информации.



В документе указано, что имущество организации будет формироваться за счет ассигнований областного бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, «а также иных источников». В течение месяца центру должны передать «в виде имущественного взноса» два ноутбука HP Pavilion.

Цели создания организации в документе не указаны. «Новый Калининград» обратился за пояснениями в пресс-службу областного правительства.

Дополнение. Как сообщил «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, центр учреждают в образовательных целях. «Он создается для развития профессиональных компетенций сотрудников правительства Калининградской области и других органов исполнительной власти региона», — сказал Лысков.