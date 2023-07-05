Житель Светлогорска выкопал стальные столбы у соседа, получив за них 300 рублей и уголовку

В Светлогорске раскрыли кражу девяти стальных столбов с частной территории. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в похищении подозревается сосед потерпевшего, воспользовавшийся его временным отсутствием.



Подавший заявление в полицию местный житель пояснил, что столбы он вкопал в землю, чтобы поставить забор, однако закончить работы не успел.

«Инспекторы ДПС выяснили, что похищенные изделия были сданы в один из местных пунктов металлоприема. Полицейские установили личность злоумышленника, который продал имущество, и определили его местонахождение. Им оказался 41-летний житель Светлогорска, живущий по соседству с потерпевшим. Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел, где он признался в содеянном», — рассказывает о подробностях пресс-служба ведомства.

В ходе общения с подозреваемым выяснилось, что он увидел, как хозяин соседнего дома уехал, после чего выкопал столбы и самостоятельно отнес их на продажу.

«За свою криминальную сделку злоумышленник, ранее судимый за различные преступления, выручил 300 рублей, — добавляют в пресс-службе. — В то время как потерпевшему в результате его действий был нанесен ущерб в размере 9 тысяч рублей».

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.