В нацпарке создают эко-тропу «Сказки Куршской косы»

На Куршской косе в окрестностях поселка Лесного появится «тропа сказок». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Это будет пешеходная дорожка протяженностью 2 км, вдоль которой планируется установить скамейки, указатели и арт-объекты на тему легенд Куршской косы. Также в ближайшее время на экотропе оборудуют спуск к морю и обзорную площадку.

«На фоне растущего турпотока и развивающегося гостиничного сервиса поселка на примыкающий к нему со стороны Зеленоградска лес существенно выросла нагрузка: он покрылся сетью стихийных троп, на авандюне образовалось множество котловин в местах выхода отдыхающих на берег моря. Для того, чтобы остановить этот процесс, во взаимодействии с парк-отелем „Маяковский“ началась работа над созданием экотропы „Сказки Куршской косы“», — пояснили в нацпарке.

Отмечается, что дорожка из геотекстиля, покрытая песчано-гравийной смесью, со временем уплотнится, что позволит защитить почвенный покров от разрушения.

«Убедительная просьба не сходить с тропы во избежание укусов клеща и вытаптывания леса! Также просим обратить внимание на то, что тропа не предназначена для велосипедистов!» — призывают в нацпарке.