Калининградцев приглашают оценить новое шоу на светомузыкальном фонтане у Биржи

На светомузыкальном фонтане возле эстакадного моста запускают новое шоу. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
«8 июля приглашаем на представление нового светомузыкального шоу на поющем фонтане в сквере 70-летия с участием струнного электродуэта AVVE Project
Программа:
— 20.30 — 21.30 выступление коллектива AVVE Project;
— 21.30 — 22.30 светомузыкальное шоу (микс из шоу фонтана, участниц AVVE и лазерного шоу);
— 22.30 — 23.00 демонстрация нового светомузыкального шоу поющего фонтана», — уточняется в сообщении.