Калининградцев приглашают оценить новое шоу на светомузыкальном фонтане у Биржи

Калининградцев приглашают оценить новое шоу на светомузыкальном фонтане у Биржи
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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На светомузыкальном фонтане возле эстакадного моста запускают новое шоу. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«8 июля приглашаем на представление нового светомузыкального шоу на поющем фонтане в сквере 70-летия с участием струнного электродуэта AVVE Project

Программа:

— 20.30 — 21.30 выступление коллектива AVVE Project;

— 21.30 — 22.30 светомузыкальное шоу (микс из шоу фонтана, участниц AVVE и лазерного шоу);

— 22.30 — 23.00 демонстрация нового светомузыкального шоу поющего фонтана», — уточняется в сообщении.

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